Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
ГоловнаСуспільствоПодії

​В Одесі посадовець НААН продавав відстрочки за $3000

Оформлення на роботу в інститут давало право на бронь терміном на один рік.

затримання в Одесі
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали одного з керівників Селекційно-генетичного інституту НААН в Одесі під час отримання хабаря. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовець організував схему незаконної відстрочки від мобілізації через фіктивне працевлаштування до державної установи. За свої послуги він отримав 3000 доларів від знайомої призовника. Гроші призначалися за оформлення чоловіка на роботу в інститут, що давало йому право на бронь терміном на один рік — до початку 2027 року.

Насправді ж «співробітник» продовжував працювати на іншому приватному підприємстві, а в науковій установі значився лише за документами. 

В результаті посадовець отримав підозру у зловживанні впливом. Наразі Одеська обласна прокуратура готує документи до суду для обрання затриманому запобіжного заходу. Слідство встановлює інших можливих учасників цієї корупційної схеми в межах Національної академії аграрних наук.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies