ФСБ почала активніше шукати у чатах на окупованих територіях проукраїнських мешканців

У Дніпрорудному (ТОТ Запорізької області) люди були змушені терміново видалити акаунти, змінити номери та переїхати

Представники ФСБ активізували моніторинг учасників місцевих чатів на окупований українській території.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Вони використовують технічні можливості Telegram, щоб переглядати спільні групи користувача та детально досліджувати майже всі його підписки й канали.

Якщо в профілі людини знаходять ресурси з проукраїнською позицією, це може стати приводом для звинувачень у “зраді” та “роботі на ворога”.

“Тактика проста: спочатку розпалюють конфлікт у чаті, а потім вимагають “зустрітися” для “розмови”. Паралельно вони можуть поширювати персональні дані жертви – фото, номер телефону, адресу, іноді навіть місце роботи чи навчання”, – зазначили у ЦНС.

Метою є не лише моральне залякування, а й створення реальної загрози фізичній безпеці.

За інформацією джерел ЦНС, нещодавно в Дніпрорудному (ТОТ Запорізької області) саме таку схему застосували проти кількох місцевих мешканців. Після цього люди були змушені терміново видалити акаунти, змінити номери та переїхати.

Центр національного спротиву закликає не підписуватися на канали, які можуть бути розцінені ворогом як “неблагонадійні”. Радять уникати коментарів із політичним підтекстом, не ділитися особистими даними, а за перших ознак цькування – негайно блокувати провокатора.