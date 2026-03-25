Головне за ніч та ранок середи, 25 березня: удари по Полтавщині, знеструмлення Славутича, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, російський дрон у повітряному просторі Естонії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1220 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 290 960 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 березня росіяни знову вдарили по Полтавській області. Пошкоджені будинки і господарчі споруди.

Інформації про потерпілих немає, повідомили голова ОВА Віталій Дяківнич і ДСНС у Telegram.

Докладніше – в новині.

Унаслідок ранкової атаки місто Славутич знеструмлене. Без централізованого електропостачання залишилася 21 000 мешканців.

Критичну інфраструктуру перевели на резервні джерела живлення. Зв’язок та Інтернет доступні, Пункти незламності відкриті і готові.

Це вже друге тотальне знеструмлення Славутича за менш ніж тиждень.

У ніч на 25 березня, починаючи з 19:00, Росія атакувала українців 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 80 запущених дронів – "шахеди".

“За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

БпЛА, що збився з курсу, у ніч на середу врізався у димову трубу електростанції в Аувере, повідомляє ERR із посиланням на Поліцію безпеки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дрон потрапив у повітряний простір Естонії з території Росії. Розслідування веде Департамент поліції безпеки. «За наявною на цей момент інформацією, дрон не був спрямований на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування встановить точні обставини», — заявила генеральна прокурорка Астрід Асі.

За попередньою оцінкою Enefit Power, електростанція не зазнала прямих пошкоджень, і інцидент не матиме суттєвого впливу на енергосистему Естонії.

За інформацією проєкту "Слідство.інфо", компанія-постачальник Всесвітньої продовольчої програми ООН отримує зерно від окупантів у Маріуполі, які крадуть українське збіжжя і виготовляють дрони для російської армії.

Йдеться про угоди між турецькою фірмою Erisler та російською "Ніка", яка має тих же власників, що й "Робоавіа" - підсанкційний розробник розвідувальних БПЛА, що йдуть на фронт. Обидві юридичні особи належать російському олігарху Роману Гурову.

За період 2023-2024 років до Туреччини було спрямовано 54 тисяч тонн краденого українського зерна, яке потім могло опинитися у розпорядженні ООН.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!