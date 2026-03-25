Штрафи за паркування відтепер відображаються в "Дії" та е-кабінеті водія

Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці. 

Фото: Львівська міська рада

Штрафи за паркування відтепер відображаються в онлайн-сервісах, повідомили у МВС.

В Електронному кабінеті водія та в застосунку "Дія" відображаються постанови інспекторів і статус їх оплати.

Раніше в цифрових сервісах можна було знайти лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. 

“Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати. Ми це виправили”, – зазначили у міністерстві.

МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП “Інфотех” провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних.

Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці. Його планується запровадити і в інших містах.

