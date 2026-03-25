Верховна Рада прийняла закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління.

За проголосували 308 депутатів.

Закон захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів. На час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів.