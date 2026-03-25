ГоловнаСуспільствоЖиття

Рада прийняла закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління

Закон захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів.

Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Верховна Рада прийняла закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління. 

За проголосували 308 депутатів. 

Закон захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів. На час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies