Ворог за добу поранив трьох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Внаслідок обстрілів постраждали троє людей:
- у м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка;
- у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік;
- у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Слобідський і Основ’янський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 12 БпЛА типу «Герань-2»;
- 11 БпЛА типу «Молнія»;
- 6 fpv-дронів;
- 19 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено двоповерховий житловий будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 приватних будинків (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено магазин, приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (сел. Шевченкове);
- у Харківському районі пошкоджено 4 будинки, 4 господарчі споруди, цивільне підприємство (м. Дергачі), автомобіль (с. Рогань), приватний будинок (с. Козача Лопань), скутер (с. Цупівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню (с. Кицівка), зерносховище, сільськогосподарську техніку (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Скрипаї).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 262 людини.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 509 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.