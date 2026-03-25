Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Суспільство / Війна

Ворог за добу поранив трьох мешканців Харківщини

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння. 

сел. Шевченкове після обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей:

  • у м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; 
  • у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; 
  • у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Слобідський і Основ’янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 12 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено двоповерховий житловий будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 приватних будинків (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Одноробівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено магазин, приватний будинок (с. Шипувате), багатоквартирний будинок (сел. Шевченкове);
  • у Харківському районі пошкоджено 4 будинки, 4 господарчі споруди, цивільне підприємство (м. Дергачі), автомобіль (с. Рогань), приватний будинок (с. Козача Лопань), скутер (с. Цупівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню (с. Кицівка), зерносховище, сільськогосподарську техніку (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Скрипаї).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 262 людини.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies