Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 24 березня до ранку 25 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 140 обстрілів по 43 населених пунктах у 23 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- В Есманьській громаді через влучання БпЛА в автомобіль поранено 62-річного чоловіка. Також до медичного закладу звернувся 60-чоловік, який отримав поранення через удар ворожого дрону 23 березня.
- У Миколаївській селищній громаді через влучання БпЛА в поліцейський автомобіль постраждали 26-річна жінка та 35-річний чоловік.
- У Верхньосироватській громаді через влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Верхньосироватська
- Степанівська
- Садівська
- Миколаївська селищна
- Юнаківська
- Краснопільська
- Миропільська
- Білопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Хутір-Михайлівська
- Шосткинська
- Свеська
- Зноб-Новгородська
- Буринська
- Путивльська
- Новослобідська
- Дубов’язівська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний легковий автомобіль;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлові приміщення;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Свеській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлову будівлю;
- у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді знищено господарчу будівлю, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Дубов’язівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;
- у Верхньосироватській громаді знищено вантажний автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 189 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 39 хвилин.