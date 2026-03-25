Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є постраждалі серед мирних жителів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 24 березня до ранку 25 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 140 обстрілів по 43 населених пунктах у 23 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

  • В Есманьській громаді через влучання БпЛА в автомобіль поранено 62-річного чоловіка. Також до медичного закладу звернувся 60-чоловік, який отримав поранення через удар ворожого дрону 23 березня. 
  • У Миколаївській селищній громаді через влучання БпЛА в поліцейський автомобіль постраждали 26-річна жінка та 35-річний чоловік.
  • У Верхньосироватській громаді через влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Верхньосироватська
  • Степанівська
  • Садівська
  • Миколаївська селищна
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Миропільська
  • Білопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Хутір-Михайлівська
  • Шосткинська
  • Свеська
  • Зноб-Новгородська
  • Буринська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Дубов’язівська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний легковий автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлові приміщення;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Свеській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлову будівлю;
  • у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Великописарівській громаді знищено господарчу будівлю, пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Дубов’язівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;
  • у Верхньосироватській громаді знищено вантажний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 189 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 39 хвилин.

Читайте також
