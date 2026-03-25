Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу є постраждалі серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 24 березня до ранку 25 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 140 обстрілів по 43 населених пунктах у 23 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

В Есманьській громаді через влучання БпЛА в автомобіль поранено 62-річного чоловіка. Також до медичного закладу звернувся 60-чоловік, який отримав поранення через удар ворожого дрону 23 березня.

У Миколаївській селищній громаді через влучання БпЛА в поліцейський автомобіль постраждали 26-річна жінка та 35-річний чоловік.

У Верхньосироватській громаді через влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Верхньосироватська

Степанівська

Садівська

Миколаївська селищна

Юнаківська

Краснопільська

Миропільська

Білопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Хутір-Михайлівська

Шосткинська

Свеська

Зноб-Новгородська

Буринська

Путивльська

Новослобідська

Дубов’язівська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний легковий автомобіль;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено житловий будинок, нежитлові приміщення;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Свеській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлову будівлю;

у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Великописарівській громаді знищено господарчу будівлю, пошкоджено приватний житловий будинок;

у Дубов’язівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;

у Верхньосироватській громаді знищено вантажний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 189 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 39 хвилин.