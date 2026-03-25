Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області

Уночі армія Росії понад 10 разів атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Била по трьох районах.

Поранені двоє людей. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі поранень дістала дівчина 18 років. Вона лікуватиметься амбулаторно. Ворог обстріляв райцентр і Червоногригорівську громаду. Горіла господарська споруда, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, банк, магазини, адмінбудівля, приватні та багатоквартирні будинки.

В Синельниківському районі під ударом були Межівська, Миколаївська і Роздорська громади. Зайнялася ферма. Пошкоджені приватні будинки та знищена автівка.

“Пожежа виникла і в Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Понівечена інфраструктура. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно”, – повідомив Ганжа.



