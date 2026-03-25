Суспільство / Війна

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області

Потерпілі лікуватимуться амбулаторно. 

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області
Обстріли Дніпропетровської області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Уночі армія Росії понад 10 разів атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією. Била по трьох районах.

Поранені двоє людей. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

У Нікопольському районі поранень дістала дівчина 18 років. Вона лікуватиметься амбулаторно. Ворог обстріляв райцентр і Червоногригорівську громаду. Горіла господарська споруда, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, банк, магазини, адмінбудівля, приватні та багатоквартирні будинки.

В Синельниківському районі під ударом були Межівська, Миколаївська і Роздорська громади. Зайнялася ферма. Пошкоджені приватні будинки та знищена автівка.

“Пожежа виникла і в Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Понівечена інфраструктура. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно”, – повідомив Ганжа. 


Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies