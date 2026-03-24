Головне за вівторок, 24 березня: атаки на Львів та Івано-Франківськ, майже 180 боєзіткнень, тисяча ворожих дронів, операція СБУ

Бойові дії на Донеччині, 176 бойових зіткнень, ворожі обстріли, подробиці захоплення українських інкасаторів в Угорщині. Яким запам’ятається 1490-й день повномасштабної війни.

Удень 24 березня ворог атакував західні області України дронами.

Унаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Ще четверо людей постраждали, серед них – 6-річна дитина.

Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель. За оновленими даними, була спроба удару по адміністративній будівлі.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про удар по житловому будинку в центрі міста. Після цього був удар по Сихову.

За даними на 22:06, кількість потерпілих у Львові зросла до 32. Одна людина у важкому стані. Щонайменше п'ятеро потерпілих – з Сихова, двоє – з центру міста.

За уточненими даними від ОВА, пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря, розташований на території історичного ареалу Львова – обʼєкта з Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу.

Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Також окупанти атакували Тернопіль і Рівненську область.

У Вінниці внаслідок російської атаки загинула людина, 13 поранено.

Повідомлялося про пошкодження дев’яти приватних будинків.

Є постраждалі і на Одещині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 березня відбулося 176 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти 37 разів штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають. На Покровському напрямку Сили оборони з початку доби відбили 45 штурмових дій ворога

Сьогодні, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками.

Удень залетіло ще понад 550 ударних дронів, а, враховуючи нічну атаку, ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів, повідомило командування Повітряних сил.

Член інкасаторської бригади Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив про побиття, введення невідомих ін’єкцій та інші злочинні дії угорських спецслужб щодо українських інкасаторів, яких угорська сторона затримала на початку березня.

На пресконференції Кузнєцов розповів, що його команда виконувала плановий міжнародний рейс із Відня, де отримала вантаж у Raiffeisen Bank. Австрійська митниця належним чином оформила та замитнила цінності, а маршрут через Угорщину був лише транзитним і заздалегідь погодженим із угорською митною службою на пункті пропуску Захонь.

Попри дотримання всіх процедур та постійний контроль з боку Ощадбанку, на окружній дорозі Будапешта українські автомобілі зупинила поліція.

Інкасатор розповів, що замість звичайної перевірки документів на заправці відбулося силове захоплення.

СБУ заявила, що зірвала нову спробу окупантів здійснити серію замовних убивств в Україні.

За результатами спецоперації, яку координував особисто перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як ГРУ) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах держави.

Верховна Рада планує провести пленарне засідання в середу, 25 березня. Народні депутати у спілкуванні з LB повідомили, що інформація про небажання “слуг народу” працювати через ризик провокацій в урядовому кварталі не відповідає дійсності.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що група “слуг" та представників інших політсил (уламки колишньої ОПЗЖ, "Довіра") нібито збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які "готуються" проти них в урядовому кварталі.

