Рада завтра планує засідання, нардепи назвали заяви про підготовку провокацій маячнею

Верховна Рада планує провести пленарне засідання в середу, 25 березня. Народні депутати у спілкуванні з LB повідомили, що інформація про небажання “слуг народу” працювати через ризик провокацій в урядовому кварталі не відповідає дійсності.
Зокрема, нардепка “Слуги народу” Ольга Смаглюк-Василевська заявила, що засідання відбудеться 25 березня. А заяви колег по фракції про провокації – “маячня”.
“Завтра засідання буде. А це (Ред.: заява нардепа «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка) – маячня”, – сказала вона.
Інша депутатка “Слуги народу” Аліна Загоруйко додала: “Я збираюсь завтра йти. З мого оточення ні від кого не чула про таку загрозу”.
Народна депутатка “Слуги народу” Євгенія Кравчук також спростувала інформацію про скасування пленарного засідання.
“Та це якесь нагнітання. Я, наприклад, зараз в Раді”, – запевнила вона.
Ще один співрозмовник із фракції наголосив, що “мабуть, Льоша (Гончаренко) і сам до цього доклав руку. Але поки паніки серед наших депутатів не бачу. Скоріше є апатія”.
Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що група “слуг" та представників інших політсил (уламки колишньої ОПЗЖ, "Довіра") нібито збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які "готуються" проти них в урядовому кварталі.
“Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно Слуг Народу. Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ. Наразі близько 60 Слуг вже відмовились приходити в Раду. По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів”, – запевнив він.
Контекст
- Минулого тижня голова антикорупційного комітету і народна депутатка Анастасія Радіна (“Слуга народу”) спростувала заяви про те, що Верховна Рада є заблокованою і “відповідальність” за це несе Національне антикорбюро. Радіна звернула увагу, що кожного пленарного тижня є документи, що набирають понад 300 голосів, тож блокування немає.
- “Спроба звинуватити НАБУ і САП – перекладання із хворої голови на здорову. Перефразовуючи приказку, НАБУ не винне, що хтось «вилив соус на скатертину». НАБУ і САП відповідно до закону зобовʼязані помітити це і розслідувати ознаки злочину. Що вони і роблять, як би хтось не намагався знецінити їхню роботу. То чому ж насправді рада провалює потрібні реформи? Відповідь треба шукати у відносинах між фракцією монобільшості та урядом”, – сказала Радіна.
Минулого пленарного тижня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування продажів на електронних платформах. Також не набралося достатньо голосів за інші важливі законопроєкти з пакетів міжнародних зобов’язань. Окремі депутати в коментарях для УП звинуватили в небажанні колег голосувати не їх, а НАБУ, яке бореться з отриманням народними обранцями “конвертів” за ухвалені рішення. Деякі коментатори відзначали небажання депутатів ухвалювати непопулярні рішення про податки в той час як уряд і президент проводитимуть чергову роздачу коштів.