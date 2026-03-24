Рада завтра планує засідання, нардепи назвали заяви про підготовку провокацій маячнею

Верховна Рада планує провести пленарне засідання в середу, 25 березня. Народні депутати у спілкуванні з LB повідомили, що інформація про небажання “слуг народу” працювати через ризик провокацій в урядовому кварталі не відповідає дійсності.

Зокрема, нардепка “Слуги народу” Ольга Смаглюк-Василевська заявила, що засідання відбудеться 25 березня. А заяви колег по фракції про провокації – “маячня”.

“Завтра засідання буде. А це (Ред.: заява нардепа «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка) – маячня”, – сказала вона.

Інша депутатка “Слуги народу” Аліна Загоруйко додала: “Я збираюсь завтра йти. З мого оточення ні від кого не чула про таку загрозу”.

Народна депутатка “Слуги народу” Євгенія Кравчук також спростувала інформацію про скасування пленарного засідання.

“Та це якесь нагнітання. Я, наприклад, зараз в Раді”, – запевнила вона.

Ще один співрозмовник із фракції наголосив, що “мабуть, Льоша (Гончаренко) і сам до цього доклав руку. Але поки паніки серед наших депутатів не бачу. Скоріше є апатія”.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що група “слуг" та представників інших політсил (уламки колишньої ОПЗЖ, "Довіра") нібито збираються не приходити в Раду через погрози побиття та провокації, які "готуються" проти них в урядовому кварталі.

“Як я вже писав, завтра плануються провокації в Кварталі стосовно Слуг Народу. Будуть тиснути, щоб вони проголосували закони МВФ. Наразі близько 60 Слуг вже відмовились приходити в Раду. По суті, може бути ситуація, де в Раді не буде 226 зареєстрованих голосів”, – запевнив він.

