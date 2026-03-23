Законопроєкт про перші повоєнні вибори готовий на 65%, - Айвазовська

Станом на сьогодні найбільш опрацьованими є організаційні, адміністративні та технічні блоки майбутнього законопроєкту.

Ольга Айвазовська
Фото: ОПОРА
Ольга Айвазовська

Законопроєкт про перші повоєнні вибори готовий на 65% - для завершення фінального тексту знадобиться ще щонайменше півтора місяця. Питання регулювання криптовалют у виборчому процесі та протидія російському втручанню потребують додаткового часу та вивчення європейського досвіду. 

Про це в коментарі LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

На думку експертки, початкові плани завершити напрацювання законопроєкту до кінця лютого не відповідали реальним масштабам викликів. 

"Тому що перелік тем і питання, які треба опрацювати, колосальні… Це стосується і регулювання соцмереж, або втручання Російської Федерації. А також криптовалюти, як запобігти її використанню і зловживанню у виборчому процесі. І тут не питання експертизи українців, бо в нас цієї експертизи немає. А треба вивчати той досвід, який практично реалізується, наприклад, у Молдові, в Румунії, в деяких інших країнах", - підкреслила Айвазовська.

Станом на сьогодні найбільш опрацьованими є організаційні, адміністративні та технічні блоки майбутнього законопроєкту. Зокрема, значний прогрес досягнуто у питанні організації голосування українців за кордоном, що відбувається за активної координації з Міністерством закордонних справ. 

"Тому зараз виглядає так, що 65% законопроєкту вже готові", - повідомила вона.

Щодо подальших кроків, голова ОПОРИ зазначила, що робоча група потребує ще від одного до півтора місяця інтенсивної роботи для виходу на фінальну редакцію. При цьому реєстрація документа у Верховній Раді може відбутися не одразу.

"Але, як на мене, ще як мінімум місяць-півтора потрібно активної фази роботи робочої групи, щоб ми вийшли на кінцевий текст", - прогнозує Айвазовська.

  • У січні ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану. 
  • Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців. 
﻿
