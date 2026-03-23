"Слуга народу" Володіна написала заяву про складання мандата

Народна депутатка від "Слуги народу" Дар’я Володіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його інформацією, регламентний комітет підтримав заяву депутатки.

"У цьому випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб постанова набрала силу", – додав Железняк.

Володіна заходила у парламент за партійним списком, тому фракція "Слуга народу" тепер отримає нового депутата, наступного у списку.

Наступними кандидатами на мандат народного депутата є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) і директор ДО "Національний офіс інтелектуальної власності" Богдан Моркляник (№162).

Станом на 23 березня, у складі фракції "Слуга народу" - 228 народних депутатів.