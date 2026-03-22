Політика

Віткофф про переговори із українцями: зосередилися на системі безпеки та гуманітарних зусиллях

Він назвав переговори із українською делегацією конструктивними.

Віткофф про переговори із українцями: зосередилися на системі безпеки та гуманітарних зусиллях
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Україна та США провели другий день конструктивних переговорів у Флориді і зосередилися на а прогресі, досягнутому напередодні, зокрема на системі безпеки для України, а також на гуманітарних зусиллях у регіоні.

Про це у телеграмі написав спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

«Конструктивні переговори ґрунтувалися на прогресі, досягнутому напередодні, та зосереджувалися на ключових питаннях визначення стійкої й надійної системи безпеки для України, а також на важливих гуманітарних зусиллях у регіоні», – зазначив він. 

До складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум, а  українську делегацію представляли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

  • Перед зустрічами Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.
  • Він також казав, що Україна на двосторонній зустрічі зі США хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі.
﻿
