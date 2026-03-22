Віткофф про переговори із українцями: зосередилися на системі безпеки та гуманітарних зусиллях

Україна та США провели другий день конструктивних переговорів у Флориді і зосередилися на а прогресі, досягнутому напередодні, зокрема на системі безпеки для України, а також на гуманітарних зусиллях у регіоні.

Про це у телеграмі написав спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

«Конструктивні переговори ґрунтувалися на прогресі, досягнутому напередодні, та зосереджувалися на ключових питаннях визначення стійкої й надійної системи безпеки для України, а також на важливих гуманітарних зусиллях у регіоні», – зазначив він.

До складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум, а українську делегацію представляли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Переговорна команда вже відзвітувала Зеленському. Він сказав у вечірньому зверненні, що «є сигнали про можливе продовження обмінів».