Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Туск: немає нічого дивного у витоках інформації від Угорщини до Москви із самітів ЄС

За словами польського прем’єра, це підозрювали давно. 

Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення ЗМІ про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі під час самітів ЄС, «не має нікого дивувати».

Про це пише Politico

«Ми давно це підозрювали. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це строго необхідно, і кажу лише необхідне», – написав Туск у соцмережі Х. 

Видання The Washington Post раніше повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час перерв на самітах ЄС регулярно телефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і надавав «оперативні звіти про обговорення» та можливі рішення. 

Сіярто заперечив звинувачення, назвавши їх «фейковими новинами». Так він відповів на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. А на пост Туска він написав, щоб той приїжджав до Будапешта. 

  • За даними видання The Washington Post, глава МЗС Угорщини роками передавав Москві конфіденційні дані з засідань ЄС.
  • Витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. 
Читайте також
