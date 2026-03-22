Туск: немає нічого дивного у витоках інформації від Угорщини до Москви із самітів ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення ЗМІ про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі під час самітів ЄС, «не має нікого дивувати».
«Ми давно це підозрювали. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це строго необхідно, і кажу лише необхідне», – написав Туск у соцмережі Х.
Видання The Washington Post раніше повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час перерв на самітах ЄС регулярно телефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і надавав «оперативні звіти про обговорення» та можливі рішення.
Сіярто заперечив звинувачення, назвавши їх «фейковими новинами». Так він відповів на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. А на пост Туска він написав, щоб той приїжджав до Будапешта.
- За даними видання The Washington Post, глава МЗС Угорщини роками передавав Москві конфіденційні дані з засідань ЄС.
- Витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини.