Туск: немає нічого дивного у витоках інформації від Угорщини до Москви із самітів ЄС

За словами польського прем’єра, це підозрювали давно.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення ЗМІ про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі під час самітів ЄС, «не має нікого дивувати».

Про це пише Politico.

«Ми давно це підозрювали. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це строго необхідно, і кажу лише необхідне», – написав Туск у соцмережі Х.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Видання The Washington Post раніше повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час перерв на самітах ЄС регулярно телефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і надавав «оперативні звіти про обговорення» та можливі рішення.

Сіярто заперечив звинувачення, назвавши їх «фейковими новинами». Так він відповів на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. А на пост Туска він написав, щоб той приїжджав до Будапешта.