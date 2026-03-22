Reuters: Координаторка ЄС з питань боротьби з расизмом заявила про системні випадки дискримінації в Європі

Координаторка ЄС з питань боротьби з расизмом Мікаела Моуа під час симпозіуму з питань расизму в Амстердамі заявила, що структурний расизм залишається глибоко вкоріненим по всій Європі, і державним інституціям необхідно протистояти "його колоніальній спадщині", пише Reuters.

За її словами, дані Агентства ЄС з основоположних прав свідчать: майже половина людей африканського походження в країнах ЄС повідомили про випадки дискримінації. Попри наявність університетських дипломів, багато з них усе ще стикаються з бар’єрами на ринку праці.

"Расизм – це не релікт минулого. Це жива структура, яка відчутна для багатьох із нас. Ми бачимо й відчуваємо нагальність проблеми, особливо в сучасних політичних умовах", – наголосила Моуа.

Вона додала, що державам-членам необхідно значно покращити збір даних про рівність, адже підходи до фіксації інформації про расу та етнічність у ЄС досі суттєво різняться.

За словами координаторки, нова стратегія ЄС із боротьби з расизмом, ухвалена у січні, передбачає посилення контролю за дотриманням чинного законодавства, зміцнення національних планів дій та протидію расизму в органах державного управління.

Втім, документ уже зазнав критики з боку громадських організацій. Європейська мережа проти расизму зазначила, що стратегія не містить реального зобов’язання щодо репарацій або відшкодування наслідків колоніальної історії Європи.