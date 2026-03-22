ГоловнаСвіт

ЗМІ: Трамп відклав зустріч із Сі Цзіньпіном доки не завершиться війна в Ірані

У Білому домі зазначають, що перенесенняя зустрічі не пов'язане із війною в Ірані.

Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін проводять огляд під час церемонії зустрічі у Великому залі народних збор
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа повідомила, що не призначатиме зустріч між президентом та китайським лідером Сі Цзіньпіном, доки не закінчиться війна в Ірані, пише Politico.

Дипломат у Вашингтоні, обізнаний з плануванням зустрічі лідерів США та Китаю, підтвердив, що "наступні дати саміту Трампа та Сі будуть запропоновані лише після завершення активної фази конфлікту з Іраном". За словами іншого співрозмовника, близького до адміністрації Трампа в адміністрації Трампа дотримуються такого графіка перенесення зустрічі. 

Водночас, Білий дім заперечив, що перенесення зустрічі пов'язане з війною в Ірані.

"Це фейкові новини. Сполучені Штати та Китай ведуть продуктивні переговори щодо перенесення візиту президента Трампа – оголошення будуть опубліковані пізніше", – сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

Посольство Китаю заявило, що "не має жодної інформації для оприлюднення" щодо можливого перенесення саміту.

Зустріч між Трампом і Сі спочатку була запланована на кінець березня, але Трамп заявив, що зустріч буде перенесена "приблизно на місяць", оскільки "у нас триває війна". Наприкінці минулого тижня він сказав, що зустріч відбудеться "приблизно через півтора місяця".

Речниця Білого дому Каролін Лівітт під час витупу перед журналістами, припустила, що зустріч може відбутися не раніше травня.

"У президента в травні є деякі справи в країні, якими він повинен зайнятися, і я впевнена, що Сі також дуже зайнятий, тож ми визначимо дати, щойно зможемо",  – сказала Лівітт.

У п'ятницю Трамп заявляв про імовірне згортання іранського конфлікту, припустивши, що США можуть скоротити свою роль, одночасно спонукаючи союзників взяти на себе більше відповідальності за безпеку Ормузької протоки.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies