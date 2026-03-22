ЦПД: Росія посилює гібридні атаки проти Німеччини

У Німеччині переконані Москва сприймає Берлін як основного супротивника.

Фото: ЦПД

Очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен заявив про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших загроз безпеці у країні. 

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"За його словами, іноземні гравці, передусім росія, демонструють більшу готовність до ризику та використовують ширший набір інструментів, не виключаючи навіть вбивств", – ідеться у повідомленні.

У Берліні відкрито визнають: росія сприймає Німеччину як одного з головних супротивників. Основними цілями зовнішніх операцій стають логістика, оборонна промисловість і технологічний сектор.

"Після 2022 року кремль суттєво активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж із метою послаблення підтримки України та підриву єдності ЄС. Важливим напрямом впливу також залишаються вибори. У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози", – наголошують у Центрі.

Раніше про подібні тенденції також повідомляли спецслужби Швеції. Це свідчить про розширення гібридної агресії кремля по всій Європі.

