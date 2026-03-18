Супутникові антени на дахах російських представництв у Відні використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО.

Діяльність російських дипломатичних установ у Відні як платформ радіоелектронної розвідки отримала публічне підтвердження, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на Financial Times та дані західних спецслужб і експертів.

За інформацією джерел, супутникові антени на дахах російських представництв у столиці Австрії орієнтовані переважно на захід і використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО, а також сигналів у регіонах Близького Сходу та Африки.

Ключовим об’єктом є комплекс "Руссенсіті" на березі Дунаю, де розташоване постійне представництво РФ при ООН. Як зазначає інженерна група NomenNescio, більшість антен спрямовані на супутники Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 та Rascom QAF1, які забезпечують зв’язок між Європою та Африкою.

Використане обладнання дозволяє працювати у розширеному діапазоні сигналів.

Австрійська служба внутрішньої розвідки DSN попереджає, що технічні можливості таких об’єктів створюють значні контррозвідувальні ризики. Крім того, фіксується регулярна зміна налаштувань антен, що свідчить про активну розвідувальну діяльність.

Відень залишається привабливим для російських спецслужб через нейтральний статус Австрії. Після 2022 року країна вислала кількох російських дипломатів, тоді як в інших європейських державах такі заходи були масштабнішими.

За оцінками австрійських спецслужб, істотна частина російського дипломатичного персоналу у Відні швидше за все пов’язана з розвідувальними структурами.