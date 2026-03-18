Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
СЗРУ: дипломатичні об’єкти РФ у Відні використовуються для радіоелектронної розвідки

Супутникові антени на дахах російських представництв у Відні використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО.

Діяльність російських дипломатичних установ у Відні як платформ радіоелектронної розвідки отримала публічне підтвердження, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на Financial Times та дані західних спецслужб і експертів.

За інформацією джерел, супутникові антени на дахах російських представництв у столиці Австрії орієнтовані переважно на захід і використовуються для перехоплення урядових та військових комунікацій країн НАТО, а також сигналів у регіонах Близького Сходу та Африки.

Ключовим об’єктом є комплекс "Руссенсіті" на березі Дунаю, де розташоване постійне представництво РФ при ООН. Як зазначає інженерна група NomenNescio, більшість антен спрямовані на супутники Eutelsat 3B, Eutelsat 10B, SES-5 та Rascom QAF1, які забезпечують зв’язок між Європою та Африкою. 

Використане обладнання дозволяє працювати у розширеному діапазоні сигналів.

Австрійська служба внутрішньої розвідки DSN попереджає, що технічні можливості таких об’єктів створюють значні контррозвідувальні ризики. Крім того, фіксується регулярна зміна налаштувань антен, що свідчить про активну розвідувальну діяльність.

Відень залишається привабливим для російських спецслужб через нейтральний статус Австрії. Після 2022 року країна вислала кількох російських дипломатів, тоді як в інших європейських державах такі заходи були масштабнішими. 

За оцінками австрійських спецслужб, істотна частина російського дипломатичного персоналу у Відні швидше за все пов’язана з розвідувальними структурами.

﻿
Читайте також
