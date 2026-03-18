Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Служба безпеки Швеції назвала найбільші загрози для країни

Спецслужба останніми роками попереджала про зростання загроз, насамперед з боку російської держави.

Служба безпеки Швеції назвала найбільші загрози для країни
Голова поліції безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен
Фото: EPA/UPG

Росія, Китай та Іран є найбільшими загрозами для Швеції. Про це йдеться у щорічному звіті Служби безпеки (SAPO) країни про загрози, що стоять перед країною, пише Reuters.

Спецслужба останніми роками попереджала про зростання загроз, насамперед з боку російської держави, яка все більше схильна до “ризикованих дій на підтримку своєї війни в Україні”, зокрема через дестабілізуючі гібридні атаки у всій Європі.

Іран також давно вважається серйозною загрозою. Влада зазначає, що кримінальні мережі у Швеції, яка останнє десятиліття бореться з хвилею бандитизму, використовувалися державними суб'єктами для здійснення насильницьких дій.

“Американо-ізраїльська військова операція проти Ірану та контрзаходи, здійснені Іраном, посилили загрозу для американських, ізраїльських та єврейських цілей у Швеції”, – заявила очільниця Служби безпеки Шарлотта фон Ессен.

Читайте також
