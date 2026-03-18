Служба безпеки Швеції назвала найбільші загрози для країни

Росія, Китай та Іран є найбільшими загрозами для Швеції. Про це йдеться у щорічному звіті Служби безпеки (SAPO) країни про загрози, що стоять перед країною, пише Reuters.

Спецслужба останніми роками попереджала про зростання загроз, насамперед з боку російської держави, яка все більше схильна до “ризикованих дій на підтримку своєї війни в Україні”, зокрема через дестабілізуючі гібридні атаки у всій Європі.

Іран також давно вважається серйозною загрозою. Влада зазначає, що кримінальні мережі у Швеції, яка останнє десятиліття бореться з хвилею бандитизму, використовувалися державними суб'єктами для здійснення насильницьких дій.

“Американо-ізраїльська військова операція проти Ірану та контрзаходи, здійснені Іраном, посилили загрозу для американських, ізраїльських та єврейських цілей у Швеції”, – заявила очільниця Служби безпеки Шарлотта фон Ессен.