​​Швеція заарештувала російського капітана затриманого танкера

Російського капітана танкера Sea Owl 1, затриманого шведською береговою охороною поблизу міста Треллеборг, взяли під варту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведську прокуратуру.
Слухання відбулося в неділю, 15 березня, в окружному суді міста Істад.
"Суд ухвалив рішення про взяття під варту капітана судна відповідно до клопотання прокуратури про арешт", – заявили у прокуратурі.
Чоловік підозрюється "у використанні підробленого документа з обтяжувальними обставинами".
Контекст
13 березня Швеція вдруге за тиждень зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії. Судно використовувало прапор Коморських островів. Прокуратура оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна, якого підозрюють у причетності до "тіньового флоту" РФ.