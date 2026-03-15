​​Швеція заарештувала російського капітана затриманого танкера

Його підозрюють "у використанні підробленого документа з обтяжувальними обставинами".

Російського капітана танкера Sea Owl 1, затриманого шведською береговою охороною поблизу міста Треллеборг, взяли під варту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведську прокуратуру.

Слухання відбулося в неділю, 15 березня, в окружному суді міста Істад.

"Суд ухвалив рішення про взяття під варту капітана судна відповідно до клопотання прокуратури про арешт", – заявили у прокуратурі.

Чоловік підозрюється "у використанні підробленого документа з обтяжувальними обставинами".

Контекст

13 березня Швеція вдруге за тиждень зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії. Судно використовувало прапор Коморських островів. Прокуратура оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна, якого підозрюють у причетності до "тіньового флоту" РФ.

