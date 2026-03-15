ЗМІ: Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями

Наслідки ізраїльських обстрілів у Бейруті. Березень 2026 року

Очікується, що Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями, – перші з початку війни в Ірані, яка втягнула Бейрут у глибший конфлікт.

Про це пише Reuters з посиланням на ізраїльську газету “Haaretz”, яка зі свого боку цитує свої джерела.

Переговори можуть відбутися у Парижі або на Кіпрі.

У них візьме участь зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ізраїльську делегацію нібито очолить довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Рон Дермер.

Переговори мають бути зосереджені на припиненні бойових дій у Лівані та роззброєнні ліванського збройного угруповання “Хезболла”.