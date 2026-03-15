ЗМІ: Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями

Зустріч нібито може відбутися у Парижі або на Кіпрі. 

ЗМІ: Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями
Наслідки ізраїльських обстрілів у Бейруті. Березень 2026 року
Фото: EPA/UPG

Очікується, що Ізраїль та Ліван проведуть прямі переговори найближчими днями, – перші з початку війни в Ірані, яка втягнула Бейрут у глибший конфлікт.

Про це пише Reuters з посиланням на ізраїльську газету “Haaretz”, яка зі свого боку цитує свої джерела.

Переговори можуть відбутися у Парижі або на Кіпрі. 

У них візьме участь зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ізраїльську делегацію нібито очолить довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Рон Дермер.

Переговори мають бути зосереджені на припиненні бойових дій у Лівані та роззброєнні ліванського збройного угруповання “Хезболла”.

  • “Хезболла” відкрила вогонь по Ізраїлю 2 березня, заявивши, що це помста за вбивство верховного лідера Ірану на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.
  • З того часу Ізраїль розпочав масштабну бомбардувальну кампанію проти потужного ліванського збройного угруповання. Унаслідок загинуло понад 770 людей та сотні тисяч людей були вимушені залишити свою домівку. У відповідь “Хезболла” випустила сотні ракет через кордон.
  • Видання Axios з посиланням на заяви ізраїльських та американських чиновників написало, що Ізраїль планує розширити наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані з метою захопити всю територію на південь від річки Літані і витіснити угруповання на північ, знищивши її склади зброї.
