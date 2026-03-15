Reuters: Китай відновив військову активність навколо Тайваню

Тайвань заявив про відновлення значної активності китайських військових літаків поблизу острова після більш ніж двотижневої перерви, пише Reuters.

За даними мініоборони Тайваню, протягом останньої доби в районі Тайванської протоки було зафіксовано 26 китайських військових літаків, включно з винищувачами та безпілотниками.

Востаннє схожа кількість літаків була зафіксована 25 лютого, коли Китай направив до острова 30 літаків у межах «спільного патрулювання бойової готовності».

Між 27 лютого та 7 березня китайська авіація практично не з’являлась у зоні Тайванської протоки, а після 7 березня фіксувалися лише поодинокі невеликі інциденти.

Причини раптового зменшення інтенсивності польотів експерти пов’язують з можливими змінами тактики Пекіна перед запланованим на 31 березня візитом президента США Дональда Трампа до Китаю, а також з кадровими чистками серед високопоставлених генералів КНР, які проводить лідер Сі Цзіньпін.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку підкреслив, що хоча літаки поки що не проводять активних атак, китайські військові кораблі навколо острова залишаються, і загроза з боку Китаю не зникла.

Напередодні Управління Китаю у справах Тайваню різко відреагувало на виступ президента Тайваню Лай Чінте, в якому він говорив про необхідність збільшення видатків на оборону та захист демократії на острові.