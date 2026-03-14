Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСвіт

У віці 96 років помер впливовий німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас

Його вважають одним із найвпливовіших філософів ХХ століття. Зокрема він суттєво вплинув на дискусії щодо європейської інтеграції та формування Європейського Союзу.

Юрґен Габермас
Фото: EPA/UPG

Впливовий німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас помер у віці 96 років, передає The Guardian із посиланням на його видавництво.

Габермас, одна з ключових постатей інтелектуальної історії повоєнної Німеччини. Він був представником другого покоління Франкфуртської школи й найбільш відомий своєю теорією політичного консенсусу та ролі громадської думки у функціонуванні демократії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із консервативного Християнсько-демократичного союзу назвав його «одним із найвизначніших мислителів нашого часу».

«Його аналітична проникливість формувала демократичну дискусію далеко за межами нашої країни і була маяком у бурхливому морі», — сказав Мерц у заяві. «Його голосу бракуватиме».

Кар’єра Габермаса, що тривала сім десятиліть, була зосереджена на основах соціальної теорії, демократії та верховенства права.

Видавництво Suhrkamp Verlag повідомило, що він помер у суботу в Штарнберзі поблизу Мюнхена. У нього залишилися двоє з трьох дітей.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies