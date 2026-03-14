У віці 96 років помер впливовий німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас

Його вважають одним із найвпливовіших філософів ХХ століття. Зокрема він суттєво вплинув на дискусії щодо європейської інтеграції та формування Європейського Союзу.

Впливовий німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас помер у віці 96 років, передає The Guardian із посиланням на його видавництво.

Габермас, одна з ключових постатей інтелектуальної історії повоєнної Німеччини. Він був представником другого покоління Франкфуртської школи й найбільш відомий своєю теорією політичного консенсусу та ролі громадської думки у функціонуванні демократії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із консервативного Християнсько-демократичного союзу назвав його «одним із найвизначніших мислителів нашого часу».

«Його аналітична проникливість формувала демократичну дискусію далеко за межами нашої країни і була маяком у бурхливому морі», — сказав Мерц у заяві. «Його голосу бракуватиме».

Кар’єра Габермаса, що тривала сім десятиліть, була зосереджена на основах соціальної теорії, демократії та верховенства права.

Видавництво Suhrkamp Verlag повідомило, що він помер у суботу в Штарнберзі поблизу Мюнхена. У нього залишилися двоє з трьох дітей.