Президент США заявив, що Ормузька протока буде відкритою, безпечною та вільною.

Президент США Дональд Трамп закликав низку країн направити свої військові кораблі до Ормузької протоки для розблокування експорту нафти країн Перської затоки.

“Багато країн, особливо тих, на які вплинула спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, разом зі Сполученими Штатами Америки відправлять військові кораблі, щоб утримувати протоку відкритою та безпечною”, – написав Дональд у TruthSocial.

За його словами, вже знищено 100% військових можливостей Ірану, але їм легко запустити один-два дрони, встановити міну або застосувати ракету малої дальності десь уздовж або безпосередньо в цьому водному шляху — незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки.

“Сподіваюся, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, які постраждали від цього штучного обмеження, також відправлять кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була загрозою з боку держави, керівництво якої повністю знищене”, – написав президент США.

Тим часом, за словами Трампа, Сполучені Штати будуть інтенсивно бомбити узбережжя та постійно знищувати іранські човни й кораблі.

“Так чи інакше, незабаром ми зробимо так, що Ормузька протока буде відкритою, безпечною та вільною!” – написав очільник Білого дому.