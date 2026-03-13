WSJ: США направляють додаткові сили морської піхоти на Близький Схід

Авіаносна ударна група США (Carrier strike group) оперативне з’єднання кораблів ВМС США, бойовим ядром якого є авіаносець. Форму

Сполучені Штати направляють додаткові сили Військово-морських сил та Корпусу морської піхоти на Близький Схід на тлі зростання напруженості в районі Ормузької протоки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела у військовому керівництві.

За словами трьох американських військових чиновників, Пентагон ухвалив рішення про перекидання додаткового контингенту морських піхотинців і кораблів у регіон у той момент, коли Іран активізує атаки поблизу Ормузької протоки.

Перекидання сил відбувається після того, як очільник Пентагону Піт Гегсет схвалив відповідний запит Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як повідомляють джерела видання, універсальний десантний корабель USS Tripoli разом із приписаними до нього підрозділами морської піхоти вже прямує з Японії до Близького Сходу. Йдеться про амфібійно-десантну групу та експедиційне з’єднання морської піхоти, яке зазвичай налічує близько 5 тисяч військовослужбовців.

Водночас, за даними WSJ, підрозділи морської піхоти США вже перебувають у регіоні та беруть участь в операціях, пов’язаних із протидією діям Ірану.

Очікується, що посилення американської військової присутності має на меті стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому районі Ормузької протоки.