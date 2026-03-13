Окупанти на території зерносховища одного з агропідприємств окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 р.

Лідери держав і урядів Німеччини, Польщі, Румунії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Швеції закликають ЄС вжити заходів щодо обмеження в’їзду до Шенгенської зони громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Відповідний лист, адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, опинився у розпорядженні DW у п’ятницю, 13 березня.

Колишні та чинні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європейського Союзу, зазначається у спільному листі від 11 березня.

«Особи, які брали участь у війні у складі збройних сил держави-агресора, становлять серйозну загрозу внутрішній безпеці, зокрема через тяжкі злочини, діяльність організованих злочинних мереж, екстремістських рухів і ворожу державну діяльність у межах гібридних дій Росії», — зазначають підписанти, серед яких канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У війну проти України було відправлено понад 180 тисяч засуджених злочинців, набраних із російських тюрем. У міру продовження ротації військ і можливої демобілізації кількість людей із недавнім бойовим досвідом, які прагнутимуть виїхати за кордон, може значно зрости, попереджають глави держав і урядів.

Єврокомісію разом із Європейською службою зовнішніх дій і Радою ЄС просять розглянути можливі заходи на рівні всього Євросоюзу для усунення цієї загрози. Серед них — цільові візові обмеження для колишніх або чинних комбатантів держави-агресора, зміни до Візового кодексу ЄС або інші правові інструменти, що дозволять застосувати скоординований європейський підхід.

Підписанти також закликають держави-члени ЄС для зниження ризиків безпеки повною мірою використовувати наявні інструменти, зокрема відмову у видачі віз і дозволів на проживання, а також запровадження довгострокових заборон на в’їзд на всю територію Шенгенської зони, коли це виправдано.

Метою авторів листа є відображення проблеми в’їзду до Шенгенської зони громадян РФ, які брали участь у війні проти України, у висновках майбутнього саміту ЄС 19–20 березня.