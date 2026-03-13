Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Вісім країн ЄС просять заборонити в’їзд до Шенгену російським військовим, які брали участь у війні проти України

Країни аргументують це ризиками злочинності, екстремізму та гібридних атак.

Вісім країн ЄС просять заборонити в’їзд до Шенгену російським військовим, які брали участь у війні проти України
Окупанти на території зерносховища одного з агропідприємств окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Лідери держав і урядів Німеччини, Польщі, Румунії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Швеції закликають ЄС вжити заходів щодо обмеження в’їзду до Шенгенської зони громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Відповідний лист, адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, опинився у розпорядженні DW у п’ятницю, 13 березня.

Колишні та чинні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європейського Союзу, зазначається у спільному листі від 11 березня. 

«Особи, які брали участь у війні у складі збройних сил держави-агресора, становлять серйозну загрозу внутрішній безпеці, зокрема через тяжкі злочини, діяльність організованих злочинних мереж, екстремістських рухів і ворожу державну діяльність у межах гібридних дій Росії», — зазначають підписанти, серед яких канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У війну проти України було відправлено понад 180 тисяч засуджених злочинців, набраних із російських тюрем. У міру продовження ротації військ і можливої демобілізації кількість людей із недавнім бойовим досвідом, які прагнутимуть виїхати за кордон, може значно зрости, попереджають глави держав і урядів.

Єврокомісію разом із Європейською службою зовнішніх дій і Радою ЄС просять розглянути можливі заходи на рівні всього Євросоюзу для усунення цієї загрози. Серед них — цільові візові обмеження для колишніх або чинних комбатантів держави-агресора, зміни до Візового кодексу ЄС або інші правові інструменти, що дозволять застосувати скоординований європейський підхід.

Підписанти також закликають держави-члени ЄС для зниження ризиків безпеки повною мірою використовувати наявні інструменти, зокрема відмову у видачі віз і дозволів на проживання, а також запровадження довгострокових заборон на в’їзд на всю територію Шенгенської зони, коли це виправдано.

Метою авторів листа є відображення проблеми в’їзду до Шенгенської зони громадян РФ, які брали участь у війні проти України, у висновках майбутнього саміту ЄС 19–20 березня.

﻿
