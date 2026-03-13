Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Володимир Зеленський прибув до Парижа

Запланована зустріч із французьким колегою. 

Володимир Зеленський прибув до Парижа
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе зустріч з Еммануелем Макроном. Про це повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

Глави держав матимуть спільний преспідхід. Після цього вони продовжать тет-а-тет спілкування. 

Візит до Парижа Володимир Зеленський здійснює після відвідування Румунії. В Бухаресті він та його колега Нікушор Дан підписали три угоди, зокрема про намір заснувати спільне виробництво дронів та побудувати два інтерконектори. Очікуєтсья, що це посилить енергостійкість України. 

Попередній візит до Франції Зеленський провів на початку січня, а до того відвідував країну в грудні. Франція залишається надійним союзником українців – як у дипломатії, так і в збройній підтримці.

