FT: Росія отримує до $150 млн додаткових доходів на день через стрибок цін на нафту

Росія отримує до 150 млн доларів додаткових бюджетних доходів щодня від продажу нафти, ставши одним із головних економічних вигодонабувачів конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Financial Times, за оцінками, Москва вже отримала 1,3–1,9 млрд доларів додаткових податкових надходжень від експорту нафти після того, як фактичне закриття Ормузької протоки спричинило різке зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю. США також послабили тиск на Індію щодо купівлі російської нафти, що призвело до збільшення кількості танкерів, які прямують до Індійського океану.

За розрахунками видання на основі галузевих даних та оцінок аналітиків, до кінця березня російський уряд може отримати додатково 3,3–4,9 млрд доларів. Це за умови, що ціна російської нафти Urals цього місяця становитиме 70–80 доларів за барель, тоді як у попередні два місяці вона була близько 52 доларів.

Це означає різку зміну економічної ситуації для Росії. До початку війни з Іраном Москва стикалася з падінням цін на нафту та скороченням продажів до Індії, значною мірою через тиск Вашингтона.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у лютому експорт російської нафти та нафтопродуктів впав на 11,4% — до 6,6 млн барелів на добу, що стало найнижчим показником з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Аналітики зазначають, що подальший ефект залежатиме від тривалості конфлікту на Близькому Сході. Поточні високі ціни можуть допомогти Росії виконати бюджетні показники цього кварталу і навіть почати відкладати кошти.Війна з Іраном дає Росії шанс посилити свою роль на світових енергетичних ринках за рахунок країн Перської затоки, які зараз не можуть повною мірою експортувати свою продукцію.

Значна кількість танкерів із російською нафтою зараз прямує через Індійський океан до індійських портів.Імпорт російської нафти до Індії станом на середу становив 1,5 млн барелів на добу, що на 50% більше, ніж на початку минулого місяця. Аналітики кажуть, що якщо теперішні графіки поставок і рух вантажів збережуться, місячні поставки російської нафти можуть наблизитися до 2 млн барелів на добу.

Кожне зростання середньої ціни на нафту на 10 доларів за барель приносить російським експортерам додатково 2,8 млрд доларів, з яких 1,63 млрд доларів отримує держава у вигляді податків. Це означає приблизно 54 млн доларів додаткових бюджетних доходів щодня. Загалом, за оцінками, за перші 12 днів війни російський бюджет міг отримувати 110–160 млн доларів додатково щодня, що дає 1,3–1,9 млрд доларів.

Якщо така динаміка збережеться, за весь місяць Росія може отримати 3,3–5 млрд доларів додаткових доходів.Попри це, Росії доведеться кілька місяців зберігати такі ринкові умови, щоб компенсувати падіння доходів на початку року. У перші два місяці 2026 року доходи від енергетики впали майже на 50% у річному вимірі, що призвело до того, що дефіцит бюджету перевищив 90% від запланованого на весь рік показника. Через це Москва розглядала можливість скорочення державних витрат щонайменше на 10%, повідомляло агентство Reuters.

Аналітики також зазначають, що у разі тривалої кризи Росія може збільшити видобуток нафти, оскільки наразі вона виробляє приблизно на 300 тис. барелів на добу менше, ніж дозволено квотою OPEC+.

За оцінками експертів, Росія має щонайменше 400 тис. барелів на добу резервних виробничих потужностей, які можна відносно швидко задіяти, хоча на повне нарощування видобутку може знадобитися кілька місяців.Однак багато залежатиме від факторів, які Москва не контролює, зокрема від того, наскільки довго США будуть готові послаблювати санкції проти російського експорту нафти, особливо якщо війна в Україні триватиме.

Порушення судноплавства через Ормузьку протоку спричинило хаос на світових ринках нафти і газу. За оцінками аналітиків, це може вивести з ринку близько 60 млн тонн сирої нафти та 7 млн тонн зрідженого газу щомісяця.

Через дефіцит постачання Індія і Китай збільшили імпорт російської нафти приблизно на 22% уже через тиждень після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Аналітики попереджають, що якщо криза затягнеться, Індія та Китай можуть навіть конкурувати між собою за російську нафту.