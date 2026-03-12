Saudi Aramco веде переговори з українськими компаніями про закупівлю дронів-перехоплювачів

Можуть навіть організувати виробництво БпЛА на території Саудівської Аравії.

Найбільший світовий виробник нафти, саудівська компанія Saudi Aramco, розпочала переговори щонайменше з двома українськими розробниками безпілотників — SkyFall та Wild Hornets, передає «Економічна правда» з посиланням на The Wall Street Journal.

Saudi Aramco прагне отримати дрони-перехоплювачі для захисту своїх родовищ від іранських атак. Компанія намагається діяти максимально оперативно, випереджаючи в питаннях закупівлі навіть власний уряд та регіональних конкурентів, зокрема, Катар.

Інтерес Saudi Aramco викликаний успішним бойовим досвідом українських технологій. Дрони-перехоплювачі від SkyFall та Wild Hornets працюють за принципом кінетичного ураження (врізаються в ціль) або підриву поруч із ворожим об’єктом.

Для Saudi Aramco, яка забезпечує близько 10% світової пропозиції нафти, захист інфраструктури став критичним питанням на тлі масштабного конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, що супроводжується постійними загрозами для енергооб’єктів регіону.