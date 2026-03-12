Іран заявив про атаку на американське судно в Перській затоці

Вранці КВІР завдав удару морськими дронами по двох кораблях, і одне з них є американським танкером.

КВІР атакував американське судно в Перській затоці, пише BBC з посиланням на напівофіційне іранське медіа Fars. Удару завдали нині вранці.

Це одне з двох нафтових суден, що були атаковані в водах Іраку. Саме США володіють судном Safesea Vishnu, що йшло під прапором Маршаллових островів.

Раніше індійська влада заявила, що судно Safesea Vishnu зазнало атаки "білого безпілотного швидкісного катеру, що перевозив вибухівку". Він "врізався в нього, що призвело до великої пожежі на борту".

Одна людина загинула, решту екіпажу вдалося врятувати.

Іран цими днями посилив атаку на судноплавство в Ормузькій протоці та Перській затоці. За вчора КВІР атакував одразу три судна.

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану, покликану усунути загрози від його режиму. Зокрема, ядерну.

У відповідь на удари іранці почали бити по Ізраїлю і американських військових базах, розташованих на території її країн-сусідок. Однак також про атаку дроном повідомляв Азербайджан, а ППО НАТО перехопила засоби ураження, що прямували на Туреччину. Іранці в обох випадках запевнили, що до ударів по цих країнах не причетні. Були атаки й на Кіпр, де розташована база Великої Британії.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув, як і ще десятки представників іранської влади. Країні обрали нового лідера – сина загиблого аятола Моджатабу Хаменеї. Деескалації це не принесло: Іран продовжує завдавати ударів.

КВІР контролює один з найважливіших шляхів для постачань нафти – Ормузьку протоку, вибірково завдаючи ударів по суднах, які нею прямують. Цього тижня також з’явилися дані про те, що іранці почали її мінувати. В відповідь на це Штати атакували 16 іранських суден, які могли бути мінерами. А Іран після цього активізував удари і лише за вчора обстріляв два британських вантажних судна і одне – Таїланду.

Остаточна інформація про жертв ще невідома. Іран 8 березня заявив про близько 1200 загиблих і 10 000 поранених. Ізраїль повідомляв про 14 жертв, писав 10 брезня NZ Herald з посиланням на AFP. У Лівані повідомляли про понад 480 жертв і більш ніж 1300 поранених. У країнах Перської затоки загальну кількість жертв оцінили в 24 – ці дані включають і вбитих американських військових, і цивільних.