Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Іспанія остаточно відкликала посла в Ізраїлі на тлі напружених відносин

Країна залишається головним критиком політики Ізраїлю щодо Гази та Ірану в Європейському Союзі.

Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Іспанії за погодженням з королем Феліпе VI оголосило про відкликання свого посла в Ізраїлі Ани Марії Саломон Перес. 

Як пише Deutsche Welle, дипломатичний представник королівства повернулася на батьківщину для консультацій ще пів року тому. Тепер рішення набуло остаточного характеру. До подальших повідомлень посольство Іспанії в Тель-Авіві перебуватиме під керівництвом тимчасового повіреного у справах.

Іспанія має напружені відносини з урядом Біньяміна Нетаньягу через війну в Газі, яку соціалісти під проводом Педро Санчеза оцінюють як злочин та геноцид. Окрім того, Мадрид критикує нинішню ексалацію на Близькому Сході, яка сталася внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану.

