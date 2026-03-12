Іспанія остаточно відкликала посла в Ізраїлі на тлі напружених відносин

Міністерство закордонних справ Іспанії за погодженням з королем Феліпе VI оголосило про відкликання свого посла в Ізраїлі Ани Марії Саломон Перес.

Як пише Deutsche Welle, дипломатичний представник королівства повернулася на батьківщину для консультацій ще пів року тому. Тепер рішення набуло остаточного характеру. До подальших повідомлень посольство Іспанії в Тель-Авіві перебуватиме під керівництвом тимчасового повіреного у справах.

Іспанія має напружені відносини з урядом Біньяміна Нетаньягу через війну в Газі, яку соціалісти під проводом Педро Санчеза оцінюють як злочин та геноцид. Окрім того, Мадрид критикує нинішню ексалацію на Близькому Сході, яка сталася внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану.