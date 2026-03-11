Президент Євроради наголосив, що зараз не час для послаблення санкцій проти Росії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час термінових консультацій із лідерами G7 виступив категорично проти пом’якшення санкційного тиску на Москву.
Як ідеться в дописі Кошти в соцмережі Х, консультації ініціював президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на загострення ситуації навколо Ірану та на Близькому Сході, що безпосередньо загрожує світовій енергетичній безпеці.
Кошта разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн наголосили, що забезпечення стабільності енергетичних потоків, зокрема, через стратегічну Ормузьку протоку, залишається пріоритетом, але не ціною поступок агресору.
«Введення обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Наразі не час послаблювати санкції проти Росії», - наголосив президент Євроради.
Основний акцент під час переговорів зробили на важливості дотримання цінової стелі на нафту. У ЄС вважають, що жорстке виконання цього обмеження допоможе стабілізувати ринки та водночас обмежити доходи Кремля.
- Заява з’явилася на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала обговорення щодо подальшого пом'якшення санкцій проти російської нафти.
- Такий крок розглядають як терміновий захід для боротьби з різким зростанням цін на енергоносії через війну США з Іраном. Головною метою потенційного рішення є збільшення світової пропозиції нафти, щоб компенсувати зупинку поставок через Ормузьку протоку, яка за останній тиждень спровокувала стрибок вартості палива.
- До речі, Трамп 9 березня під час пресконференції фактично підтвердив можливість такого сценарію. Він зазначив, що США наразі ввели санкції проти деяких країн, проте Вашингтон готовий зняти ці обмеження, «поки ситуація не вирівняється».
- Тим часом Мінфін США надав Індії тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже перебувала в танкерах у морі.