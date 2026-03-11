Президент Євроради наголосив, що зараз не час для послаблення санкцій проти Росії

«Введення обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії», - наголосив Кошта.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час термінових консультацій із лідерами G7 виступив категорично проти пом’якшення санкційного тиску на Москву.

Як ідеться в дописі Кошти в соцмережі Х, консультації ініціював президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на загострення ситуації навколо Ірану та на Близькому Сході, що безпосередньо загрожує світовій енергетичній безпеці.

Кошта разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн наголосили, що забезпечення стабільності енергетичних потоків, зокрема, через стратегічну Ормузьку протоку, залишається пріоритетом, але не ціною поступок агресору.

«Введення обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Наразі не час послаблювати санкції проти Росії», - наголосив президент Євроради.

Основний акцент під час переговорів зробили на важливості дотримання цінової стелі на нафту. У ЄС вважають, що жорстке виконання цього обмеження допоможе стабілізувати ринки та водночас обмежити доходи Кремля.