Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Президент Євроради наголосив, що зараз не час для послаблення санкцій проти Росії

«Введення обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії», - наголосив Кошта.

Президент Євроради наголосив, що зараз не час для послаблення санкцій проти Росії
президент Євроради Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час термінових консультацій із лідерами G7 виступив категорично проти пом’якшення санкційного тиску на Москву. 

Як ідеться в дописі Кошти в соцмережі Х, консультації ініціював президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на загострення ситуації навколо Ірану та на Близькому Сході, що безпосередньо загрожує світовій енергетичній безпеці. 

Кошта разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн наголосили, що забезпечення стабільності енергетичних потоків, зокрема, через стратегічну Ормузьку протоку, залишається пріоритетом, але не ціною поступок агресору.

«Введення обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Наразі не час послаблювати санкції проти Росії», - наголосив президент Євроради.

Основний акцент під час переговорів зробили на важливості дотримання цінової стелі на нафту. У ЄС вважають, що жорстке виконання цього обмеження допоможе стабілізувати ринки та водночас обмежити доходи Кремля.

  • Заява з’явилася на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала обговорення щодо подальшого пом'якшення санкцій проти російської нафти.
  • Такий крок розглядають як терміновий захід для боротьби з різким зростанням цін на енергоносії через війну США з Іраном. Головною метою потенційного рішення є збільшення світової пропозиції нафти, щоб компенсувати зупинку поставок через Ормузьку протоку, яка за останній тиждень спровокувала стрибок вартості палива.
  • До речі, Трамп 9 березня під час пресконференції фактично підтвердив можливість такого сценарію. Він зазначив, що США наразі ввели санкції проти деяких країн, проте Вашингтон готовий зняти ці обмеження, «поки ситуація не вирівняється». 
  • Тим часом Мінфін США надав Індії тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже перебувала в танкерах у морі.
﻿
