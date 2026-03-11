Також він висловив побоювання, що Росія і Китай можуть допомагати Ірану.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що він “незадоволений і розгніваний” після секретного брифінгу, який відбувся у вівторок у Конгресі, передає PBS News.

«У мене залишилося більше запитань, ніж відповідей, особливо щодо вартості цієї війни», — сказав Блюменталь журналістам після брифінгу у Комітеті Сенату з питань збройних сил.

«Схоже, ми рухаємося шляхом до розгортання американських сухопутних військ в Ірані, щоб досягти одного з можливих військових завдань», — сказав сенатор.

Найбільше занепокоєння сенатора викликає можливе розгортання американських сухопутних військ для досягнення цілей адміністрації Трампа. Також він висловив побоювання, що Росія і Китай можуть допомагати Ірану.

«Фактично Росія, схоже, активно й інтенсивно допомагає нашому ворогу, передаючи розвідувальні дані, а можливо й інші ресурси. І Китай також може допомагати Ірану», — сказав Блюменталь.

«Американський народ заслуговує знати значно більше, ніж ця адміністрація повідомила про вартість війни, небезпеку для наших синів і дочок у військовій формі та ризик подальшої ескалації», — сказав Блюменталь.