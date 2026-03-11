Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Сенатор Блюменталь після секретного брифінгу: США, схоже, рухаються до розгортання сухопутних військ в Ірані

Також він висловив побоювання, що Росія і Китай можуть допомагати Ірану.

Сенатор Блюменталь після секретного брифінгу: США, схоже, рухаються до розгортання сухопутних військ в Ірані
Річард Блюменталь
Фото: EPA/UPG

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що він “незадоволений і розгніваний” після секретного брифінгу, який відбувся у вівторок у Конгресі, передає PBS News.

«У мене залишилося більше запитань, ніж відповідей, особливо щодо вартості цієї війни», — сказав Блюменталь журналістам після брифінгу у Комітеті Сенату з питань збройних сил.

«Схоже, ми рухаємося шляхом до розгортання американських сухопутних військ в Ірані, щоб досягти одного з можливих військових завдань», — сказав сенатор.

Найбільше занепокоєння сенатора викликає можливе розгортання американських сухопутних військ для досягнення цілей адміністрації Трампа. Також він висловив побоювання, що Росія і Китай можуть допомагати Ірану.

«Фактично Росія, схоже, активно й інтенсивно допомагає нашому ворогу, передаючи розвідувальні дані, а можливо й інші ресурси. І Китай також може допомагати Ірану», — сказав Блюменталь.

«Американський народ заслуговує знати значно більше, ніж ця адміністрація повідомила про вартість війни, небезпеку для наших синів і дочок у військовій формі та ризик подальшої ескалації», — сказав Блюменталь.

﻿
