Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Британські кораблі потрапили під обстріл в Ормузькій протоці

Інформації про потерпілих серед екіпажів немає. 

Британські кораблі потрапили під обстріл в Ормузькій протоці
Атаки на британські судна
Фото: NYP

Центр морських торговельних операцій, яким керують британські військові, повідомив 11 березня про декілька атак на вантажні судна в Ормузькій протоці і біля узбережжя ОАЕ. 

На сайті UKMTO сьогодні опублікували інформацію про декілька інцидентів. У першому випадку капітан контейнеровоза повідомив, що судно зазнало пошкоджень від невідомого снаряда. 

Масштаби пошкоджень наразі невідомі, екіпаж їх розслідує. Усі люди, що перебували на борту, в безпеці.

В другому випадку офіцер UKMTO отримав повідомлення про інцидент за 11 морських миль на північ від Оману в Ормузькій протоці. Вантажне судно було вражене невідомим снарядом, на борту почалася пожежа. Екіпаж евакуювали. 

“UKMTO отримав повідомлення про інцидент за 50 морських миль на північний захід від Дубая, Об'єднані Арабські Емірати. Капітан суховантажу повідомив про влучання в його судно невідомого снаряда. Повідомлень про будь-який вплив на навколишнє середовище немає. Повідомляється, що екіпаж у безпеці і здоровий. Влада проводить розслідування. Суднам рекомендується проходити з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до UKMTO”, – йдеться у повідомленні. 

New York Post пише, що іранська сторона, яка й блокує Ормузьку протоку, поки що не взяла на себе відповідальності за удари. 

UKMTO отримала загалом 17 повідомлень про інциденти, що стосуються суден у Перській затоці, Ормузькій протоці, Оманській затоці та їх околицях. Загальна кількість повідомлень про напади: 13. Загальна кількість повідомлень про підозрілу діяльність: 4.

Іран перекрив Ормузьку протоку, яка є важливим шляхом для постачання нафти, в перший день операції США та Ізраїлю проти нього. Це, а також удари по нафтових об’єктах на території сусідів Ірану, призвело до зростання світових цін на нафту і ризику дефіциту. 

За деякими даними, зараз Іран почав мінувати цю протоку. Американський президент Дональд Трамп погрожує країні новими наслідками. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies