Британські кораблі потрапили під обстріл в Ормузькій протоці

Центр морських торговельних операцій, яким керують британські військові, повідомив 11 березня про декілька атак на вантажні судна в Ормузькій протоці і біля узбережжя ОАЕ.

На сайті UKMTO сьогодні опублікували інформацію про декілька інцидентів. У першому випадку капітан контейнеровоза повідомив, що судно зазнало пошкоджень від невідомого снаряда.

Масштаби пошкоджень наразі невідомі, екіпаж їх розслідує. Усі люди, що перебували на борту, в безпеці.

В другому випадку офіцер UKMTO отримав повідомлення про інцидент за 11 морських миль на північ від Оману в Ормузькій протоці. Вантажне судно було вражене невідомим снарядом, на борту почалася пожежа. Екіпаж евакуювали.

“UKMTO отримав повідомлення про інцидент за 50 морських миль на північний захід від Дубая, Об'єднані Арабські Емірати. Капітан суховантажу повідомив про влучання в його судно невідомого снаряда. Повідомлень про будь-який вплив на навколишнє середовище немає. Повідомляється, що екіпаж у безпеці і здоровий. Влада проводить розслідування. Суднам рекомендується проходити з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність до UKMTO”, – йдеться у повідомленні.

New York Post пише, що іранська сторона, яка й блокує Ормузьку протоку, поки що не взяла на себе відповідальності за удари.

UKMTO отримала загалом 17 повідомлень про інциденти, що стосуються суден у Перській затоці, Ормузькій протоці, Оманській затоці та їх околицях. Загальна кількість повідомлень про напади: 13. Загальна кількість повідомлень про підозрілу діяльність: 4.

Іран перекрив Ормузьку протоку, яка є важливим шляхом для постачання нафти, в перший день операції США та Ізраїлю проти нього. Це, а також удари по нафтових об’єктах на території сусідів Ірану, призвело до зростання світових цін на нафту і ризику дефіциту.

За деякими даними, зараз Іран почав мінувати цю протоку. Американський президент Дональд Трамп погрожує країні новими наслідками.