Чеська коаліція просуває власний закон про "іноагентів"

В інших країнах ЄС калька з російського закону була скасована у судовому порядку.

Проросійська більшість у парламенті Чехії підготувала законопроєкт, який змушуватиме компанії та організації із закордонними зв'язками проходити спеціальну процедуру реєстрації. Фактично це калька з російського "закону про іноагентів".

Як пише Ceske Novyny, фізичні та юридичні особи, які здійснюють політичну, медійну, освітню чи академічну діяльність в публічній сфері і при цьому фінансуються з-за кордону, змусять "прозоро" вказувати цей факт.

Уряд Андрея Бабіша зазнає критики через бажання ускладнити роботу організацій, які підтримують права людини, рівність можливостей, захист від переслідувань та інші важливі соціальні ініціативи. В Amnesty Internation Czechia прямо вказали на те, що законопроєкт є натхненним російським аналогом і має на меті "навішати ярлики" в очах громадськості.

Словаччина та Угорщина вже намагалися адаптувати російське законодавство про "іноагентів", але зазнали невдачі. Словацький Конституційний суд визнав подібний законопроєкт невідповідним основному закону, а угорську ініціативу було заблоковано Судом Європейського Союзу.