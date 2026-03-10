Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Трамп погрожує Ірану жорсткими наслідками у випадку мінування Ормузької протоки

За даними CNN, Іран почав мінувати протоку, проте обсяги, поки що, не є масштабними.

Трамп погрожує Ірану жорсткими наслідками у випадку мінування Ормузької протоки
Ормузька протока
Фото: Вікі

Іран почав мінувати Ормузьку протоку, найважливіший енергетичний вузол у світі.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на джерела, знайомі зі звітами американської розвідки.

За даними видання, мінування поки що не є масштабним, за останні дні було встановлено кілька десятків. Але Іран все ще зберігає від 80% до 90% своїх малих човнів та мінних загороджувачів, тому цілком може встановити сотні мін .

Іранський Корпус вартових ісламської революції, який зараз фактично контролює протоку разом з традиційним іранським флотом, має можливість розгорнути розосереджені мінні судна, катери, заряджені вибухівкою та берегові ракетні батареї.

КВІР раніше попереджав, що будь-яке судно, яке проходитиме через протоку, буде атаковано, і канал фактично закритий з початку війни. 

Дональд Трамп написав у Truth Social: «Якщо Іран встановив будь-які міни в Ормузькій протоці, і ми не маємо жодних повідомлень про це, ми хочемо, щоб їх НЕГАЙНО видалили! Якщо з якоїсь причини міни будуть встановлені, і їх не буде негайно видалено, військові наслідки для Ірану будуть на рівні, якого ще не було. Якщо ж, навпаки, вони видалять те, що могло бути встановлено, це буде гігантським кроком у правильному напрямку!» 

Раніше Трамп заявляв, що Ормузька протока залишатиметься безпечною, бо "у США найкраще у світі обладнання для перевірки на наявність мін."

Як повідомляє CNN, майже 15 мільйонів барелів сирої нафти на день, а також ще 4,5 мільйона барелів на день очищеного палива фактично застрягли в Перській затоці, і такі виробники, як Ірак і Кувейт, не мають альтернативи постачанню нафти через Ормуз. 

  • Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку. Президент США каже, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою.
