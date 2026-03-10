Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Світ

ЦПД: росіяни просувають пропаганду закордоном через освітні курси для журналістів

Такі освітні ініціативи є частиною стратегії Росії з розширення впливу в Азії через інструменти «м’якої сили».

Фото: Центр протидії дезінформації

Росіяни просувають свою пропаганду закордоном через проведення курсу російської мови для журналістів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У столиці Монголії Улан-Баторі відкрився курс російської мови для місцевих журналістів. Він організований на базі установи, яка займається просуванням російської пропаганди під виглядом культурного обміну. 

Як повідомляє ЦПД, у програмі беруть участь 25 представників монгольських медіа — кореспонденти теле- та радіокомпаній, інтернет-видань, друкованої преси, а також редактори й керівники медіахолдингів. 

Такі освітні ініціативи є частиною стратегії Росії з розширення впливу в Азії через інструменти «м’якої сили».

"Подібна практика системно застосовується Росією в різних регіонах світу. Робота саме з журналістами має стратегічне значення для Росії. Інвестуючи значні ресурси в освітні та культурні проєкти, Москва поступово формує мережі лояльних до себе медійників, що згодом можуть стати каналом просування російських наративів у національних інформаційних просторах інших держав", - йдеться в повідомленні.

  • Російська пропаганда поширює фейки про інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині. Долучився до кампанії угорський таблоїд зі сфери впливу партії Орбана.
