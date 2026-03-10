Американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану

Адміністрації Трампа, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.

Авіаносна ударна група імені Джеральда Форда під час операції «Епічна лють» у Середземного моря, американські війська витісняють

Армія США використала боєприпасів на суму 5,6 мільярда доларів у перші два дні війни проти Ірану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані, які Пентагон надав Конгресу.

За інформацією джерел CNN, у конгресменів викликало занепокоєння через те, як швидко Міністерство війни США витрачає передові системи озброєння, включаючи далекобійні високоточні керовані боєприпаси.

США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони, щоб збивати іранські балістичні ракети та безпілотники, яких Тегеран має «величезний запас», заявив сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі.

Кілька джерел у Конгресі повідомили CNN, що адміністрації Трампа, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні мінітр війни США Піт Гегсет заявив, що США мають три цілі у кампанії проти Ірану: знищити іранські ракети та здатність їх виробляти, знищити іранський флот і позбавити Тегеран ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.