На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану

Адміністрації Трампа, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів. 

Американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану
Авіаносна ударна група імені Джеральда Форда під час операції «Епічна лють» у Середземного моря, американські війська витісняють
Фото: whitehouse.gov

Армія США використала боєприпасів на суму 5,6 мільярда доларів у перші два дні війни проти Ірану. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані, які Пентагон надав Конгресу.

За інформацією джерел CNN, у конгресменів викликало занепокоєння через те, як швидко Міністерство війни США витрачає передові системи озброєння, включаючи далекобійні високоточні керовані боєприпаси.

США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони, щоб збивати іранські балістичні ракети та безпілотники, яких Тегеран має «величезний запас», заявив сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі.

Кілька джерел у Конгресі повідомили CNN, що адміністрації Трампа, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів. 

Нагадаємо, сьогодні мінітр війни США Піт Гегсет заявив, що США мають три цілі у кампанії проти Ірану: знищити іранські ракети та здатність їх виробляти, знищити іранський флот і позбавити Тегеран ядерної зброї. 

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies