На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСвіт

Зеленський: Україні для створення ракет проти балістики бракує лише ліцензій

Він переконаний, що країна може швидко і в великих обсягах виробляти відповідні ракети. 

Зеленський: Україні для створення ракет проти балістики бракує лише ліцензій
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Україні для виробництва антибалістичних ракет не вистачає тільки ліцензій від США. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам Deutsche Welle.

Він сказав, що проговорював це питання з попередньою владою США, з виробниками ракет, з партнерами, з керівництвом НАТО. Також говорили з нинішньою адміністрацією США.

“Поки що ліцензій ми не отримали”, – сказав він.

З українськими технологіями, які країна побудувала за час війни, вона могла б швидко виробляти ракети ППО проти балістики на всю Європу, вважає президент Зеленський. 

  • Зеленський раніше заявляв, що для захисту від ворожих повітряних ударів Україні потрібні ракети ППО, кошти на них або ж ліцензії. Поки що жоден партнер надати ліцензії на виробництво не готовий. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies