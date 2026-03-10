Зеленський: Україні для створення ракет проти балістики бракує лише ліцензій

Він переконаний, що країна може швидко і в великих обсягах виробляти відповідні ракети.

Україні для виробництва антибалістичних ракет не вистачає тільки ліцензій від США. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам Deutsche Welle.

Він сказав, що проговорював це питання з попередньою владою США, з виробниками ракет, з партнерами, з керівництвом НАТО. Також говорили з нинішньою адміністрацією США.

“Поки що ліцензій ми не отримали”, – сказав він.

З українськими технологіями, які країна побудувала за час війни, вона могла б швидко виробляти ракети ППО проти балістики на всю Європу, вважає президент Зеленський.