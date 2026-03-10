Зеленський: Україні для створення ракет проти балістики бракує лише ліцензій

Україні для виробництва антибалістичних ракет не вистачає тільки ліцензій від США. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам Deutsche Welle.
Він сказав, що проговорював це питання з попередньою владою США, з виробниками ракет, з партнерами, з керівництвом НАТО. Також говорили з нинішньою адміністрацією США.
“Поки що ліцензій ми не отримали”, – сказав він.
З українськими технологіями, які країна побудувала за час війни, вона могла б швидко виробляти ракети ППО проти балістики на всю Європу, вважає президент Зеленський.
- Зеленський раніше заявляв, що для захисту від ворожих повітряних ударів Україні потрібні ракети ППО, кошти на них або ж ліцензії. Поки що жоден партнер надати ліцензії на виробництво не готовий.