Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він розповів, що обговорили ситуацію навколо Ірану.

"Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

"Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив Зеленський.

Він подякував Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Раніше Зеленський також повідомив, що переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень.