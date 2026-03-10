На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів

Президенти України і Туреччини провели телефонну розмову.

Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів
Архівне фото
Фото: aa.com.tr

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив у Telegram

Він розповів, що обговорили ситуацію навколо Ірану. 

"Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. 

"Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив Зеленський.

Він подякував Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

Раніше Зеленський також повідомив, що переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень

  • Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунткному плані стосовно територій залишилися.
  • Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану. 
﻿
