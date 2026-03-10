Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова прийняти наступний раунд тристоронніх переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Він розповів, що обговорили ситуацію навколо Ірану.
"Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів", - зазначив Зеленський.
Він також повідомив, що Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.
"Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив Зеленський.
Він подякував Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.
Раніше Зеленський також повідомив, що переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень.
- Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунткному плані стосовно територій залишилися.
- Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.