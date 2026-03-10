​Вишеградська четвірка наразі не працює через напружені відносини між Польщею та Угорщиною, - Бабіш

Водночас прем'єр Чехії переконаний, що формат – Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща - все ще має сенс.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що Вишеградська четвірка нині не працює через напружені відносини між Польщею та Угорщиною, але формат залишається важливим.

Про це він заявив на пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Укрінформ.

"Зараз це взагалі не працює, тому що стосунки між польським прем'єр-міністром і паном Орбаном недобрі", - сказав Бабіш.

За його словами, за часів, коли він очолював уряд уперше (2017-2021 роки), все було інакше, були чудові результати, адже особистісні стосунки між тодішніми прем'єр-міністрами були кращими.

Водночас він переконаний, що формат – Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща - все ще має сенс.

"Для нас важливо, щоб ці держави співпрацювали незалежно від того, хто переможе на майбутніх виборах в Угорщині та наступного року в Польщі… Це група, яка має сенс", – сказав Бабіш.