Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
​Вишеградська четвірка наразі не працює через напружені відносини між Польщею та Угорщиною, - Бабіш

Водночас прем'єр Чехії переконаний, що формат – Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща - все ще має сенс.

Віктор Орбан і Андрей Бабіш (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що Вишеградська четвірка нині не працює через напружені відносини між Польщею та Угорщиною, але формат залишається важливим.

Про це він заявив на пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Укрінформ.

"Зараз це взагалі не працює, тому що стосунки між польським прем'єр-міністром і паном Орбаном недобрі", - сказав Бабіш.

За його словами, за часів, коли він очолював уряд уперше (2017-2021 роки), все було інакше, були чудові результати, адже особистісні стосунки між тодішніми прем'єр-міністрами були кращими.

Водночас він переконаний, що формат – Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща - все ще має сенс.

"Для нас важливо, щоб ці держави співпрацювали незалежно від того, хто переможе на майбутніх виборах в Угорщині та наступного року в Польщі… Це група, яка має сенс", – сказав Бабіш. 

