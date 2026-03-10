Адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти російської нафти

Індії вже дали тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебувала в танкерах у морі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала обговорення щодо подальшого пом'якшення санкцій проти російської нафти, повідомляє CNN.

Такий крок розглядають як терміновий захід для боротьби з різким зростанням цін на енергоносії через війну США з Іраном. Головною метою потенційного рішення є збільшення світової пропозиції нафти, щоб компенсувати зупинку поставок через Ормузьку протоку, яка за останній тиждень спровокувала стрибок вартості палива.

Трамп 9 березня під час пресконференції фактично підтвердив можливість такого сценарію. Він зазначив, що США наразі ввели санкції проти деяких країн, проте Вашингтон готовий зняти ці обмеження, «поки ситуація не вирівняється».

Це відбувається на тлі нещодавнього рішення Міністерства фінансів США надати Індії тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже перебувала в танкерах у морі. Речниця Білого дому Каролін Лівітт запевняла, що це не принесе Кремлю значної фінансової вигоди, оскільки сировина вже довгий час простоювала.

Однак європейські союзники висловлюють серйозне занепокоєння такими намірами Вашингтона. Під час зустрічі міністрів фінансів G7 представники ЄС закликали США не робити кроків, які дозволять Росії отримати надприбутки від високих цін на енергоносії. Зокрема, єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на важливості збереження санкційного тиску, щоб не допомагати Москві наповнювати бюджет для продовження агресії в Україні.