Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії щодо відновлення нафтопроводу «Дружба»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Всесвітнього ядерного форуму в Парижі, передає видання SME.
Головною темою перемовин стало забезпечення енергетичної незалежності та стабільності поставок нафти до Словаччини та ЄС. Фіцо заявив, що обидві сторони мають спільну позицію щодо необхідності відновлення транзиту російської нафти територією України.
За словами словацького прем'єра, його держава має законне право отримувати російську сировину через нафтопровід «Дружба» на підставі чинних винятків із санкцій. Фіцо продемонстрував очільниці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його твердженням, нібито доводять відсутність пошкоджень трубопроводу на українській території. Він назвав зупинку прокачування одностороннім рішенням української сторони.
Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт обговорення доступних цін на енергоносії, але у своїх офіційних заявах прямо не згадувала про поставки російської нафти. Фіцо ж підкреслив, що Єврокомісія готова надати технічну допомогу та фінансування для можливого ремонту нафтопроводу. Також сторони обговорили підготовку до наступного саміту лідерів ЄС, де ключовим питанням стане зниження цін на енергію для європейської промисловості.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Єврокомісія заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- 6 березня Угорщина висунула нашій державі триденний ультиматум на відновлення транзиту. Глава уряду навіть погрожував силою пробити блокаду.
- Орбан також заявив, що не допустить вступ України в ЄС і вкотре запевнив, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів. Перед тим угорський глава МЗС їздив до Путіна і отримав запевнення в доступній сировині та надійних поставках.