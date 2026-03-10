Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії щодо відновлення нафтопроводу «Дружба»

Словацький прем’єр показував їй супутникові фото, на яких не видно пошкоджень нафтопроводу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Всесвітнього ядерного форуму в Парижі, передає видання SME.

Головною темою перемовин стало забезпечення енергетичної незалежності та стабільності поставок нафти до Словаччини та ЄС. Фіцо заявив, що обидві сторони мають спільну позицію щодо необхідності відновлення транзиту російської нафти територією України.

За словами словацького прем'єра, його держава має законне право отримувати російську сировину через нафтопровід «Дружба» на підставі чинних винятків із санкцій. Фіцо продемонстрував очільниці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його твердженням, нібито доводять відсутність пошкоджень трубопроводу на українській території. Він назвав зупинку прокачування одностороннім рішенням української сторони.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила факт обговорення доступних цін на енергоносії, але у своїх офіційних заявах прямо не згадувала про поставки російської нафти. Фіцо ж підкреслив, що Єврокомісія готова надати технічну допомогу та фінансування для можливого ремонту нафтопроводу. Також сторони обговорили підготовку до наступного саміту лідерів ЄС, де ключовим питанням стане зниження цін на енергію для європейської промисловості.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"