Переговори з Росією і США перенесли на наступний тиждень

Їх планували провести у вівторок і середу, але американська сторона попросила відтермінувати. 

переговори України, США і Росії у Женеві, 16 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

Зустріч між Україною, США і Росією поки що планують на наступний тиждень. Перемовини були заплановані на ці вівторок і середу в Туреччині, але американська сторона відтермінувала. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Україна щодня говорить зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони з ними в контакті. 

“Подивимося, яка буде наступна дата”, – сказав він. 

Те, чи відбудуться переговори, залежить від війни на Близькому Сході. Ймовірним місцем можуть стати Швейцарія або Туреччині.

"Що стосується тем для обговорення – всі ті самі теми. Але, я думаю, що головна тема – домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів", – сказав він.

Глава держави додав, що про вчорашню розмову американського і російського лідерів йому практично нічого невідомо. Є певні дані від розвідки, та їх не коментуватимуть.

Контекст

Попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі відбувся 17-18 лютого в Женеві. Вагомим результатом став обмін полоненими. Розбіжності в 20-пунктному плані стосовно територій залишилися.

Наступний раунд планували на початок березня, але перенесли в зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану. 

﻿
