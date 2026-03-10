Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Швеція виділила понад 56 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Кошти спрямують на ремонт і відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів.

прапор Швеції
Фото: Pixabay

Шведське агентство міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SIDA) спрямувало до Фонду підтримки енергетики України додаткові 600 млн шведських крон (близько 56,38 млн євро). 

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Тепер загальний внесок Швеції до фонду зріс до 259,5 млн євро. 

Кошти спрямують на найбільш нагальні потреби галузі: ремонт і відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів, закупівлю критично важливого обладнання та облаштування пасивного захисту енергоінфраструктури.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що за оцінками Світового банку загальні потреби української енергетики у відновленні складають 90,6 млрд доларів. 

За інформацією Міненерго, тільки з листопада 2025 року Фонд мобілізував понад 582 млн євро підтверджених внесків від 37 іноземних донорів. З моменту запуску навесні 2022 року організація уклала понад 1000 контрактів на постачання на суму близько 850 млн євро. На сьогодні обладнання та послуги на суму понад 618 млн євро вже отримали понад 60 українських енергетичних компаній.

﻿
