Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
​Отримав підозру іранський генерал за постачання в Росію двигунів до «шахедів»

Мехрабі - співвласник і голова правління компанії, що спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА.

​Отримав підозру іранський генерал за постачання в Росію двигунів до «шахедів»
Абдолла Мехрабі

Служба безпеки і Національна поліція заочно повідомили про підозру керівнику Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції бригадному генералу Абдоллі Мехрабі. 

За інформацією СБУ, 2022–2023 років фігурант організував постачання до Росії комплектуючих для серійного виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед-136».

Йдеться про оптові партії іранських двигунів марки MD 550, які встановлюють на ударні безпілотники. Мехрабі використовував свої повноваження як співвласника та голови правління профільної іранської компанії, що спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА. У подальшому окупанти використовували ці агрегати для виготовлення дронів безпосередньо на території РФ та атакували ними цивільну інфраструктуру України.

На підставі зібраних доказів Мехрабі повідомили про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. 

