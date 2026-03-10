​Отримав підозру іранський генерал за постачання в Росію двигунів до «шахедів»

Мехрабі - співвласник і голова правління компанії, що спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА.

Служба безпеки і Національна поліція заочно повідомили про підозру керівнику Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції бригадному генералу Абдоллі Мехрабі.

За інформацією СБУ, 2022–2023 років фігурант організував постачання до Росії комплектуючих для серійного виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед-136».

Йдеться про оптові партії іранських двигунів марки MD 550, які встановлюють на ударні безпілотники. Мехрабі використовував свої повноваження як співвласника та голови правління профільної іранської компанії, що спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА. У подальшому окупанти використовували ці агрегати для виготовлення дронів безпосередньо на території РФ та атакували ними цивільну інфраструктуру України.

На підставі зібраних доказів Мехрабі повідомили про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.