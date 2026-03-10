Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Посадовицю Харківської міськради підозрюють у вимаганні “відкатів”

Вона вимагала 10% "відкату" від підрядника за ремонти будинків.

Посадовицю Харківської міськради підозрюють у вимаганні “відкатів”

Заступницю директора одного з департаментів Харківської міської ради підозрюють у вимаганні “відкатів” від підрядника за ремонти будинків.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточний і капітальний ремонт трьох багатоквартирних будинків у Харкові. 

Після завершення робіт та оплати підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала “відкат” у розмірі 10% – близько 370 тис. грн. Вона дала зрозуміти, що без цього подальшу участь компанії в укладенні договорів буде заблоковано.

У своєму кабінеті гроші посадовиця отримувати відмовилась. Натомість передала підряднику аркуш із адресою та “кодами” для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис.

Підрядник передав 300 тисяч грн, дотримавшись інструкцій. Решту суми посадовиця планувала отримати згодом.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури повідомив посадовиці про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Посадовиця нібито вимагала “відкат” у розмірі 10% – близько 370 тис. грн
Посадовиця нібито вимагала “відкат” у розмірі 10% – близько 370 тис. грн

