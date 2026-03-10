Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Керівників ключового дорожнього підприємства України підозрюють у хабарництві

Затримали заступника голови правління та керівника відділу держкомпанії, які вимагали хабар за відчуження державного майна.

Керівників ключового дорожнього підприємства України підозрюють у хабарництві
Керівників ключового дорожнього підприємства України підозрюють у хабарництві

СБУ та Нацполіція викрили на хабарі керівництво одного із ключових підприємств, відповідального за ремонт доріг в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Затримали заступника голови правління та керівника відділу цієї держкомпанії, які вимагали хабар за відчуження державного майна.

Слідчі встановили, що йдеться про майновий комплекс підприємства “Автомобільні дороги України” у Волинській області, котрий намагався придбати місцевий бізнесмен.

За 10 тисяч доларів США посадовці обіцяли йому не створювати штучних перешкод під час продажу та приватизації вищеназваної нерухомості.

Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали їх “на гарячому” після отримання одного із “траншів”.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

﻿
