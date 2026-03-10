Купуватимуть ті дрони, які показали найбільшу ефективність на полі бою, а обиратимуть їх за технічними характеристиками, а не назвою чи виробником.

Міністерство оборони України переходить на нову модель закупівлі дронів – автоматичну на основі якісних даних з поля бою. Це прибере людський фактор, суб'єктивний вплив і корупційні ризики, повідомили на сайті міністерства.

Очікується, що перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі прибере неефективні рішення, коли військові змушені доопрацьовувати БпЛА самостійно. Держава купуватиме ті дрони, які довели ефективність на фронті.

Відповідний наказ уже підписав міністр Михайло Федоров.

Новий процес закупівлі БпЛА

Підрозділи передаватимуть запит, за яким Генштаб формуватиме перелік БпЛА для закупівлі винятково за технічними характеристиками – без назви і вказання виробника. Які вироби будуть закуповувати відповідно до бойових задач – визначатиме рейтинг дронів на основі даних з систем еБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

еБали – статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market – дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

DELTA та Mission Control – матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

Також працюватиме новий принцип розподілу бюджету:

80% коштів – спрямовуються винятково на рішення, які довели свою ефективність за даними систем;

20% коштів – залишаються на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. Це дозволяє швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

Фото: міністерство оборони Закупівлі БпЛА за новою моделлю

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілі – система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", – прокоментував міністр оборони Михайло Федоров.