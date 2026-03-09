Російська православна церква дедалі активніше використовується владою Росія для сакралізації війни проти Україна.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, губернатор Псковська область Михайло Ведерніков опублікував у своєму Telegram-каналі відео з новими іконами, на яких зображені російські військові – десантники 76-тої гвардійської десантно-штурмової дивізії, що загинули у війні проти України у 2023 році. Ікони розмістили в одному з храмів.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через подібні практики російська церква намагається надати війні релігійного змісту. Використовуючи церковну символіку, влада прагне створити моральне та духовне виправдання війни, а також значних втрат російської армії на фронті.

За оцінкою експертів, такі дії спрямовані на зменшення суспільного невдоволення війною та формування підтримки агресії серед населення.

У ЦПД наголошують, що розміщення на іконах образів учасників війни фактично перетворює релігійний символ на інструмент політичної пропаганди.